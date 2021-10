Felipe Prior - Márcio Farias

Felipe PriorMárcio Farias

Publicado 06/10/2021 08:15

Felipe Prior continua a fortalecer seu domínio digital depois de participar do 'Big Brother Brasil 20'. O arquiteto triunfou levando para casa o prêmio Jovem Brasileiro de 'Rei do Instagram', demonstrando seu alcance e sua influência progressiva nas redes sociais. Na categoria também estiveram nomes como Carlinhos Maia, Loud Coringa, Gil do Vigor e Lucas Guimarães. “Ah papai, tem que respeitar! A tropa dos cinco milhões veio forte e me fez ganhar. Só tenho que agradecer a eles e a todos que acompanham meu trabalho”, comemorou Prior.

E continuou: “Tô muito feliz, porque esse prêmio mostra que o público que me acompanha por aqui curte o conteúdo que faço de cara limpa, do meu dia a dia, sem mimimi, e isso, me incentiva a continuar sendo esse cara alegre e verdadeiro. Quem me acompanha nas minhas redes, me vê na obra, na pizzaria, no bar com os amigos, na resenha do futebol, vivendo o meu dia-a-dia, tudo com alto astral e positividade”, completou.

O anúncio aconteceu na noite desta terça-feira (5), durante live exibida pelo Youtube, mas a entrega oficial do prêmio será feita no dia 28 de outubro, em São Paulo. Entre os premiados também estão nomes como a ex-BBB Ana Clara, na categoria 'Melhor Apresentadora', Melim como 'Banda/ Grupo do Ano', Hugo e Guilherme como 'Aposta', LOUDgg como 'Canal Favorito', Anitta como 'Melhor Cantora Latina', Biel e Tays Reis como 'Melhor feat', entre outros.

“Tiveram momentos da minha vida, no último ano, que fui cancelado de muitas coisas, mas não me abalei. Pelo contrário, juntei mais forças para continuar sendo o moleque alegre, verdadeiro e com vontade de crescer que eu sempre fui. Quero inspirar outros moleques como eu a acreditar que também possível construir e conquistar seus sonhos”, conclui Prior.