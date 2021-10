Mônica Carvalho - Divulgação

07/10/2021

Mônica Carvalho decidiu se aventurar como roteirista e a atriz já tem um longo nas mãos: ‘Saralialeia’. O filme é uma comédia e conta as dores e as delícias de três amigas desempregadas, que por conta da pandemia do coronavírus são obrigadas a morar num quarto e sala na cinzenta São Paulo. Após crises de pânico, o trio vai ser aventurar e descobrir novo sentido da vida em Maragogi. Mônica divide o protagonismo da produção com Daniele Winits e Luiza Thomé. Oscar Magrini também está no elenco da produção, que começa a ser gravada no mês que vem na cidade alagoana.

Prestes a começar as filmagens, a produtora Média Brigde já contratou o diretor Hsu Chien e a equipe já esteve em Maragogi para acertar as locações. Mônica Carvalho embarcou neste final de semana e recebeu a 'chave da cidade' pelas mãos do prefeito de Maragogi, Fernando César Lira. "Fomos tão bem recebidos e já me apaixonei pela cidade, além de linda tem um povo muito hospitaleiro! Estou muito animada e ansiosa para começar logo as filmagens", disse Mônica à coluna.