Val Marchiori comemora 47 anos em grande estilo - FERNANDA TOIGO

Publicado 07/10/2021 09:54

Val Marchiori ganhou uma super festa luxuosa, na noite desta quarta feira (6), em São Paulo. O evento, assinado pelo cerimonialista Júnior Donatto, contou com a presença de cerca de 70 convidados em seu luxuoso apartamento nos Jardins, área nobre da capital paulista. Val se mostrou animadíssima e trocou beijos com o atual namorado, Thiago Castilho.

Val comemorou ao lado da família, amigos e famosos como Mara Maravilha, Luiza Tomé, Antônia Fontenelle, Thiago Arancam, Chiquinho Scarpa, Silvia Designer, entre outros. Aproveitou a noite para comemorar também a volta do seu programa, 'Mulheres Ricas', que irá estrear muito em breve. A gravação teve início no no dia da festa.



O cardápio da comemoração contou com Brie no folhado com mel e frutas vermelhas, rama de tomatinhos baby assados com burratas e pesto de manjericão, terrine defumada, taça de champagne com blini de pupunha e caviar, tartar de salmão, avocado com azeite trufado, arroz de pato com laranja, salmão com ervas assado com molho lancienne.



A pedido da Val Marchiori, a decoração foi toda feita em tons de dourado, remetendo ao ouro e muito glamour. Já o bolo teve o recheio de coco fresco com abacaxi desidratado. Thiago Arancam, que está participando do quadro 'Show dos Famosos', emocionou Val Marchiori cantando 'Con Te Partiró'.