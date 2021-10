Mileide Mihaile e Yhudy - Divulgação

Publicado 07/10/2021 05:00 | Atualizado 07/10/2021 07:35

Ao contrário de alguns, a participação de Mileide Mihaile em 'A Fazenda' tem sido muito bem avaliada pelo público que acompanha o programa. Sem cometer excessos, sempre com os pés no chão e disposta a ser um ombro amigo a quem precisar de um, Mila, como é carinhosamente chamada por seu fã-clube, é vista com bons olhos até dentro do confinamento, mesmo se tratando de seu principal desafeto, Rico Melquiades, com quem ela já até fez as pazes após alguns desentendimentos. A coluna procurou dona Doralice, mãe de Mileide, para saber o que ela tem achado da trajetória da filha no jogo.



"O comportamento dela está ótimo, não poderia ser melhor, até porque ela não tem nada de diferente pra mostrar para o Brasil. Ela realmente é esta pessoa que está se mostrando lá dentro, equilibrada, educadíssima, uma lady que faz jus ao seu nome. Agora ela está mais tranquila, mais aberta e mais feliz, pois se identificou com as meninas e conseguiu firmar algumas amizades. Avaliou melhor a situação e está se soltando mais. Minha filha é um potinho de diamantes, mostrando cada vez mais brilhantes lapidados", se derrete dona Doralice.



Já sobre Yhudy, único filho de Mileide, que é fruto do relacionamento que ela teve com Wesley Safadão, dona Doralice garante que a família filtra bem o que o pequeno acompanha da atração. "Yhudy estuda em turno integral, tem uma rotina que a mãe deixou bem estabelecida, voltada para os compromissos educacionais. Preservamos e blindamos o Yhudy com valores e muito respeito de posicionamentos. Por isso, ele assiste somente trechos do programa referentes a participação da Mileide e que selecionamos. Separamos trechos do programa e da participação em que sua mãe aparece, fragmentos da rotina e mostramos. Mileide é muito criteriosa quando se trata das informações que ele consome. Ela nos passou um comando rígido sobre os limites e o que ele poderia acompanhar", diz.

Dona Dora ainda garante que ele está super orgulhoso do desempenho da mãe no jogo. "Yhudy vem torcendo muito e com muito orgulho da trajetória da mãe. Queria pedir para o povo brasileiro avaliar bem a minha pretinha: ela é corajosa, guerreira, trabalhadora, esforçada, boa mãe, boa filha, boa amiga, carinhosa, respeitosa e quer sempre cuidar de todos. Ela é realmente a amiga do povo, sempre foi! Por isso ela é amada da forma tão intensa que é. Espero que Mileide chegue na final e que seja a nossa campeã", finaliza.