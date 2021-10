Zé André e João Gabriel - Divulgação

Zé André e João GabrielDivulgação

Publicado 07/10/2021 02:00

O cantor João Gabriel é voltou ao topo das paredes de sucesso com a música 'Trouxamente' e carreira do sertanejo começou a alavancar a nível nacional há pouco mais de 2 anos, graças a ajuda do especialista em perfis comportamentais, Zé André ."Ele estava com a carreira bem estagnada, com a mente programada para o insucesso, para o fracasso. Eu reprogramei a mente dele. A partir disso, ele deu uma guinada na vida e hoje é o que é"", conta o mentor.

"O Zé mudou a minha vida completamente. Hoje, graças a Deus, eu vivo uma prosperidade incrível que ele me fez enxergar. As coisas estão andando muito bem, como eu sempre sonhei que fossem andar. Essa é a primeira vez que lanço uma música a nível nacional, e para conseguir isso, eu pensei do jeito que ele me ensinou a pensar. Vamos com tudo!", assume João Gabriel