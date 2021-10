Gusttavo Lima - Reprodução de internet

Publicado 06/10/2021 21:20 | Atualizado 06/10/2021 21:52

Uma das seis leitoras desta coluna avisou que Gusttavo Lima recebeu a visita do Corpo de Bombeiros em sua fazenda na noite desta quarta-feira (6). Ao passar pela estrada, ela avistou o caminhão da corporação piscando na entrada da propriedade do sertanejo. Esta colunista, então, foi apurar o que houve. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, os bombeiros foram chamados para retirar uma colmeia de abelhas na portaria da fazenda. Gusttavo ligou na terça-feira (5) para a corporação, que agendou a retirada para esta quarta-feira (6). Que susto!