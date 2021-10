O funkeiro carioca negou que estivesse excitado quando deitou sob o edredom com a modelo catarinense - ReproduçÕES de internet

Publicado 06/10/2021 11:23 | Atualizado 06/10/2021 11:45

A acusação de estupro contra Nego do Borel virou destaque na imprensa italiana. O caso virou uma reportagem de pouco mais de 15 minutos no Le Iene, uma versão do CQC gringa que é transmitida pelo canal italiano Italia 1.



A reportagem, apresentada por Roberta Rei, narra o episódio pós-festa que resultou na expulsão do cantor do reality 'A Fazenda', da Record, e mostra imagens daquela madrugada em que Dayane Melo afirmou não recordar totalmente sobre tudo que rolou, apesar de ter garantido à direção que não transou com o funkeiro.