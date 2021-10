João Guilherme vive affair com Duda Reis - Reprodução Instagram

Publicado 06/10/2021 09:38 | Atualizado 06/10/2021 12:08

A fila não anda, ela capota. Depois de terminar o namoro com a influenciadora Jade Picon, no final de agosto deste ano, João Guilherme já anda de mãos dadas com outra moça. A nova eleita é a atriz Duda Reis, ex-noiva de Nego do Borel.

Duda e João foram vistos em clima de romance, na noite desta terça-feira (5), durante apresentação da cantora Ludmilla na Vitrinni Loung, uma balada carioca com filial recém-inaugurada em São Paulo. Além de aparecerem tomando shot de tequila juntos, os dois foram vistos trocando beijos no maior love na pista de dança, durante o show de Ludmilla.