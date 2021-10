Rico Melquiades - Reprodução

Publicado 06/10/2021 16:08

Parece que a formação da roça nesta terça-feira (5) provocou uma racha no grupo formado por Erika Schneider, Rico Melquiades, Aline Mineiro e Dayane Mello. Em conversa na casa da árvores com a ex-dançarina do Faustão, o humorista alagoana criticou as duas peoas. Ele assumiu que pensava que as duas eram suas aliadas e não entendeu o motivo delas 'queimaram' seus votos em Bil e Dynho em vez de mirarem em MC Gui, segundo mais votado, para tentar salvar a Erika

"Respeito o voto dela, mas não concordo. A partir do momento que nos tornamos aliados a gente tem que ajudar um ao outro. Então se ela não tem peito pra salvar a gente, não somos aliados dela", começou Rico falando de Aline. "Eu acho um posicionamento burro dela. Porque a partir do momento que ela precisar da gente ela sabe que pode contar comigo. Se ela falar: 'Rico, tô com a minha na reta e preciso do seu voto em fulano', eu voto. As minhas prioridades aqui é você [Erika], ela, a Day e a Marina".

Victor Pecoraro entrou e participou da conversa. O ator acusou Dayane também 'sabonetou' e Rico completou: "Day sabonetou feio, também. E ela vivia metendo o pau no MC Gui. Eu passei muito tempo metendo o pau no Bil, se eu tiver que votar nele eu vou votar, porque ele vota em mim. Ou a gente é aliado, ou não é. Não tem esse negócio. E isso não é feio, querer defender seus aliados".

Erika acabou opinando. "Pra mim é natural, eu tendo aliados, eu tendo pessoas que eu quero comigo, eu vou tentar protegê-los, até porque sozinho ninguém consegue nada".