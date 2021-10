Portiolli estreia novo 'Show do Milhão' hoje. Nos anos 2000, Silvio Santos fez história com o programa - Lourival Ribeiro / SBT

Publicado 06/10/2021

Celso Portiolli nunca escondeu que gosta de fazer pegadinha com os amigos e parentes e nesta terça-feira (5), ele foi 'testar a segurança da Globo. O apresentador do SBT estava passando de carro na frente dos estúdios da emissora concorrente e tentou entrar na empresa com o automóvel. "Estou aqui em frente a Globo. Vou entrar na portaria só para encher o saco do segurança", começou Portiolli no vídeo que fez e publicou nas suas redes sociais. "Tudo bem? Aqui é a Globo? Oh rapaz, errei de emissora".



O rapaz reconheceu Portiolli, deu 'bom dia' e chegou a pegar o rádio para comunicar e conferir a liberação da entrada do apresentador na emissora, mas ele gargalhou e cumprimentou o funcionário da Globo, que foi educado e levou na esportiva. "Eu não presto", disse Celso no final da gravação.

Vários famosos se divertiram com o vídeo como Caio Castro, Otávio Mesquita, Marcio Garcia, Carioca, entre outros.