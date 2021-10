Thiago Lopes e Andressa Urach - Reprodução

Thiago Lopes e Andressa UrachReprodução

Publicado 06/10/2021 12:13

Marido de Andressa Urach, o empresário Thiago Lopes tem feito questão de mostrar que sua relação com a ex-Miss Bumbum vai muito bem, obrigada. Após anunciar que reatou o casamento com Urach, Thiago, que já afirmou publicamente que bloqueou todas as pessoas que incentivaram Andressa a voltar para a prostituição, agora tem agradecido as mensagens de apoio que vem recebendo de quem torce pelo casal.

"Obrigada pelas milhares de mensagens de apoio. Apesar de não terem sido respondidas, elas foram lidas. Deus abençoe cada um de vocês. Nosso casamento nunca esteve tão fortalecido como está", escreveu ele, que chegou a acionar a polícia para o bordel que convidou Andressa Urach para voltar a se apresentar, mesmo grávida do segundo filho.

Andressa e Thiago brigaram feio e terminaram a relação há poucos dias. Após o término, Andressa disse que estava voltando a fazer programa. A modelo ainda chegou a acusar Thiago de traição e de ameaçá-la. Contou também que ele cortou seu plano de saúde bem no meio da gestação. Mas agora o casal já está em paz novamente.