Duda Reis voltou a reclamar na tarde desta quarta-feira (6) de ter seu nome atrelado às notícias de Nego do Borel. A atriz não gostou de ser chamada de 'ex-noiva' do funkeiro e fez um desabafo "As mulheres têm nome, rg e profissão. Poxa vida, é um puro retrocesso ler esse tipo de chamada. Uma coisa tão legal para ser abordada, uma matéria de cunho social que me vem com um título estarrecedor", escreveu. Ela também fez questão de expor uma reportagem ao noticiar que ela estaria pensando em criar uma ONG para combater a violência doméstica.