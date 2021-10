Natália do Vale e Dagmar - Reprodução

Publicado 06/10/2021 21:37

Uma trama digna de Janete Clair. Dagmar Mota Viana, de 75 anos, moradora da Zona Norte do Rio descobriu há seis anos que, uma irmã dada como morta logo após ter nascido de parto normal em um hospital público, está viva e é atriz Natália do Vale. Dona Dagmar e os dez irmãos decidiram entrar na Justiça para pedir um exame de DNA a fim de confirmar o parentesco.

De acordo com uma reportagem do programa 'A Tarde É Sua', Dagmar e a família descobriram a verdade sobre a irmã depois da revelação de uma amiga da mãe, que acompanhou o drama há 68 anos. Ela admitiu para a matriarca dos Viana que a menina não tinha morrido como foi contado na época e, sim, dado para adoção a um casal. Essa mulher confessou também que sabia para qual a família a menina tinha sido entregue e por isso tinha certeza de que se tratava da atriz, Natália do Vale. A família suspeita que a criança teria sido vendida e não dada para adoção há quase sete décadas.

"Nós todos da família queremos tirar essa dúvida. A minha avó já faleceu e nós queremos só saber a verdade. Não queremos nada financeiro. Só queremos saber se ela faz parte da nossa vida", contou Adriana Barreto Viana, filha de Dagmar.

A coluna procurou Natália do Vale e não obteve resposta até o fechamento da nota.