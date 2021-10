Rafa Kalimann e Gabriela Dallacosta - Reprodução

Publicado 07/10/2021 05:00 | Atualizado 07/10/2021 07:19

Atriz desde 2015, Gabriela Dallacosta só conseguiu o DRT no início deste ano depois de muita luta. Fez vários cursos, participou de inúmeras peças teatrais e conseguiu pequenos trabalhos na televisão. Recentemente, ela resolveu fazer um desabafo sobre a falta de oportunidades e a confusão envolvendo influenciadores trabalhando como atores. O que Gabriela não esperava era bater boca com Rafa Kalimann.

"Eu não tenho nada contra a Rafa e a Juliette Freire atuarem em uma novela ou série, mas acho justo que elas percorram o caminho que nós atores fazemos. Não é só porque elas estão na mídia, porque elas têm milhões de seguidores, que podem ganhar uma personagem. Cadê os testes? Cadê o resgistro? Ela não gostou e veio me retrucar", conta Gabriela.



Segundo a atriz, a vice-campeã do 'BBB 20' alegou que se sentiu ofendida e diminuída pelo trabalho de influenciadora e ainda garantiu que tinha feito vários cursos quando mais jovem. "Ela me disse que o DRT já estava sendo requerido. Só que eu liguei para o Sindicato dos Artistas do Rio e soube que não tinha nenhum requerimento em nome de Rafa Kalimann. Como ela pode está gravando a série 'Rensga Hits!', da GloboPlay?. Como ela pode ser apresentadora? Repito. Não é justo e eu estou defendendo a minha categoria, estou defendo os meus colegas de batalha", admite.



No início da noite de ontem, a coluna entrou em contato com Hugo Gross, presidente do Sindicato dos Artistas do Rio, que informou que o DRT de Rafa Kalimann não foi requerido, conforme ela afirmou na conversa com Gabriela Dallacosta. "Caso ela tenha material suficiente para comprovação, nós iremos receber e avaliar o caso", disse Gross.