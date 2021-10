Walkyria Santos e Solange Almeida - Divulgação

Walkyria Santos e Solange AlmeidaDivulgação

Publicado 07/10/2021 06:43 | Atualizado 07/10/2021 06:43

Na última quarta-feira (6), Walkyria Santos gravou seu DVD , em Natal, no Rio Grande do Norte. Inicialmente, a gravação aconteceria no dia 14 de agosto, e precisou ser adiado após a perda prematura de Lucas Santos, filho da cantora que tirou a própria vida motivado por ataque de haters na internet no dia 3 de agosto.