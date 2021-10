Gravação de 'Gênesis' - Divulgação

Gravação de 'Gênesis'Divulgação

Publicado 07/10/2021 05:00

A dramaturgia da Record TV entrou em férias coletivas até começarem as gravações do novo produto da emissora. A próxima trama a ser trabalhada pelo canal é 'Reis', que promete o mesmo grande investimento em elenco, produção e quantidade de capítulos. As férias coletivas devem terminar agora na segunda quinzena deste mês, que é quando os produtores de elenco já começam a buscar atores para compor o casting do novo folhetim. Alguns artistas já estão sendo convidados diretamente, sendo alguns destes que estiveram no elenco de 'Gênesis', e seguem aguardando o início das filmagens.