Lucas Penteado - Reprodução

Publicado 07/10/2021 12:17

Lucas Penteado, através de sua assessoria, rebateu as acusações de sua ex-noiva, Júlia Franhani, que afirmou, entre outras coisas, que o ator se apropriou indevidamente de seus objetos pessoais e que ele seria usuário de drogas. As acusações de Júlia surgiram após Lucas filmá-la, ao vivo, em uma transmissão no Instagram, e dar a entender aos seguidores que ela supostamente o teria traído com um segurança, que também aparecia nas imagens. Foi então que Júlia começou a ser alvo de ataques de haters.

"A Assessoria de Lucas Penteado esclarece que o ator jamais pretendeu que a ex-noiva fosse alvo de ofensas e ameaças nas redes sociais, após a live feita por ele no Instagram, na noite do último dia 30 de setembro. Em razão disso, logo após, Lucas pediu em suas redes sociais que os ataques a ela cessassem imediatamente. O ator ainda esclarece que no dia dos fatos não estava alcoolizado ou teria usado drogas antes de fazer a live naquela noite, o que pode ser atestado por testemunhas. No mesmo sentido, Lucas afirma que não furtou ou se apropriou de qualquer objeto ou pertence da ex-noiva, como celular e documentos, assim como não invadiu a privacidade, nem trocou senhas dela em redes sociais e aplicativos. Lucas Penteado, seus familiares e assessoria se colocam a disposição para dialogar com a família de Julia Franhani", informa o comunicado.

O ator também comentou sobre ser alvo de uma investigação de paternidade que está em andamento. "Com relação ao processo de investigação de paternidade proposto por uma ex-namorada, o ator esclarece que ela já tinha proposto a mesma ação em 2016, mas após Lucas ser submetido ao exame de DNA junto ao IMESC (Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo), o resultado foi negativo e as duas peritas do Instituto Oficial concluíram que Lucas não era o pai biológico da criança. Se de fato fosse o pai, o ator jamais se eximiria de suas responsabilidades e certamente reconheceria e exerceria plenamente a paternidade. Lucas está a disposição do Poder Judiciário para ser intimado e, se necessário, ser submetido a novo exame de DNA".

Em entrevista ao programa 'A Tarde é Sua', nesta terça-feira (5), Júlia Franhani revelou que o ex-BBB trocou todas as senhas das suas redes sociais para não ser exposto e não prejudicá-lo na carreira. Ela voltou a negar que tenha traído o ex-participante do 'BBB 21' e revelou que o ex-noivo é usuário de drogas. Ainda se recuperando do abalo psicológico que sofreu, a maquiadora também acusou o ator de ter se apropriado do celular e de documentos pessoais. Júlia assumiu que mentiu para seus seguidores ao afirmar que eles estavam conversando e que tinham decidido recomeçar o relacionamento.