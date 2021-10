Anitta e Lary Bottino - Reprodução DA Internet

Publicado 08/10/2021 05:00 | Atualizado 08/10/2021 09:43

Muita gente se questiona por que, de forma repentina, Anitta e Lary Bottino, que até então estavam grudadas a pandemia inteira, deixaram de ser amigas. Recentemente, o rompimento da amizade foi confirmado publicamente pelas duas, que chegaram a trocar farpas na internet, mas o motivo que fez elas brigarem que é bom mesmo, nunca foi falado. Mas como esta coluna não é baú, nós descobrimos a treta toda e dividimos com você, caro leitor.

O desentendimento entre Lary e Anitta começou quando as duas viajaram juntas de férias pela Europa. Em determinado momento, Lary ficou com um jogador brasileiro que as encontrou na viagem. Anitta, que esta coluna apelidou de 'delegada da vida sexual alheia', questionou Lary se ela havia transado com o rapaz. A peoa de 'A Fazenda prontamente negou. Ainda não satisfeita, Anitta então jogou um verde com o rapaz para colher maduro. E colheu! Como não sabia que Lary havia negado sobre a relação sexual deles, o moço confirmou para a cantora, que ficou brava com a então amiga.



Ao indagar Lary sobre o por que da mentira, ela ouviu que, apesar de serem muito próximas, a amizade tinha um limite e ela não era obrigada a falar abertamente sobre sua vida sexual se não se sentisse confortável para tanto. Foi então que Anitta decidiu colocar um ponto final na amizade com Lary, alegando que não gostaria de ter em sua vida uma pessoa que mente. As duas então deixaram de se falar e Lary ainda tentou fazer as pazes com a funkeira um tempo depois, mas sem sucesso.