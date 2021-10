Zezé Motta e Moisés Navarro - Dantas Jr.

Publicado 08/10/2021 05:00

Zezé Motta fez participação especial na faixa 'A Mão da Limpeza' (Gilberto Gil), no EP 'Moisés Navarro - Aquele Abraço, Gilberto Gil', do cantor e compositor mineiro Moisés Navarro. Esse encontro aconteceu no Estúdio Cia dos Técnicos, no Rio de Janeiro.