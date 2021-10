Taty Zatto em Cancún - Divulgação

Taty Zatto em CancúnDivulgação

Publicado 08/10/2021 05:00

A ex-'Power Couple' e DJ Taty Zatto está aproveitando alguns dias de folga em cancun. Ela comentou sobre o medo de viajar na pandemia. "Depois de dois anos difíceis e com muito medo, consegui voltar a Cancún, um lugar que amo visitar. Serão só 5 dias por aqui, mas vim para aproveitar tudo que eu posso e voltar focada para trabalhar", diz a artista, que além de retomar a agenda de shows, pretende lançar um single até o que final do ano."Volto para a Brasil e vou 'morar' no estúdio. Cinco dias (de férias) para curtir muito e depois muito trabalho", finaliza.