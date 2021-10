AntÎnia Fontenelle e Felipe Neto - Reprodução de internet

Publicado 07/10/2021 17:26 | Atualizado 07/10/2021 17:43

Não é notícia repetida. Antônia Fontenelle foi novamente condenada criminalmente pela juíza Simone Cavalieri Frota, do 9º Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca. Desta vez, a influencer foi condenada por chamar Felipe Neto de "vagabundo de merda" e se referir ao youtuber como "esse merda". Por ser ré primária e ter bons antecedentes, a juíza optou pela pena de multa. Antônia gravou um story no Instagram sobre a condenação. As afirmações da influencer foram contestadas pelo advogado de Felipe Neto, André Perecmanis, que falou com a coluna com exclusividade:

"Não é verdadeira a informação de Antônia Fontenelle, a qual diz ter sido condenada ao pagamento de apenas R$ 5 mil de multa pela propagação de ofensas contra o comunicador digital Felipe Neto. Assim como é igualmente mentirosa a afirmação de que o teria chamado de 'feioso'. Na realidade, na segunda condenação que recebeu, foi imposto à mesma o pagamento de uma multa de aproximadamente R$ 126 mil por tê-lo chamado de 'merda' e 'vagabundo de merda'. Além disso, a expectativa é de que outras condenações ainda ocorram", afirmou o advogado.

Antônia Fontenelle já disse que vai recorrer da decisão.

Antônia Fontenelle fala sobre condenação. pic.twitter.com/Z117kcL1WT — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) October 7, 2021