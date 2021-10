Catarina Dantas - Divulgação

Catarina Dantas Divulgação

Publicado 08/10/2021 05:00

'Em que livro você viaja', projeto produzido por Jackeline Barroso e Liliane Xexeo de lives com cenas dramatizadas com os livros do autor Walcyr Carrasco, sob o comando de Regiana Antonini, gera frutos. O autor acaba de acertar os direitos de adaptação do seu livro 'Meu Primeiro Beijo' para filme.

O roteiro ficará a cargo de Adolpho Knauth - que também assina a direção - e Eduardo Nassife. O projeto está em negociações com o streaming e também com os atores Rafael Zulu, Jeniffer Setti, Sophia Valverde e Catarina Dantas - esta última apoia a campanha 'Quanto Antes, Melhor', promovida pela Sociedade Brasileira de Mastologia.