Tati Quebra Barraco ao lado do filho Yuri Reprodução Instagram

Publicado 08/10/2021 09:34 | Atualizado 08/10/2021 09:47

A equipe de Tati Quebra Barraco, uma das peoas desta edição de 'A Fazenda', compartilhou alguns ataques de haters que a cantora vem sofrendo aqui fora, por conta de sua participação no reality. Alguns internautas têm pego bem pesado com Tati, citando, inclusive, o filho morto dela, além das mensagens de ódio de cunho racista.

"Tati quer matar o Rico igual mataram o filho traficante dela"; "Fora macaca"; "A outra tinha um filho traficante que foi morto a tiros pela polícia em confronto"; "Cabelo duro vai ralar"; foram alguns dos comentários compartilhados pela equipe de Tati, que prometeu não deixar as mensagens de ódio barato: "Internet não é terra sem lei, aguardem. Vocês querem se justificar e crucificar uma pessoa sendo 'pior' que ela. Isso não vai ficar assim", diz a mensagem no Instagram da funkeira.

Yuri Lourenço da Silva, filho de Tati, tinha 19 anos quando não resistiu aos ferimentos, após ser baleado durante uma operação da polícia na Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste carioca. Em dezembro de 2016, a Polícia Militar, responsável pela operação, tratou Yuri como suspeito informou ter encontrado com ele e com outro rapaz também baleado e morto, uma pistola e grande quantidade de drogas. Na ocasião, Tati lamentou a morte do filho em suas redes sociais, e depois disso nunca mais tocou no assunto publicamente.

"Como deve ser pra você receber uma mensagem, ligação em meio ao show dizendo que seu filho está morto? Não queira passar nunca pelo que estou passando. Não queira sentir nunca o que eu estou sentindo. Eu não pude parar o que dei início. Tinha fãs, público, fotógrafo da casa, tinha um contrato assinado. Então tive que terminar o show com um sorriso no rosto, sem que ninguém percebesse. Mas não fui forte o tempo todo. Desabei. Mas meu filho, por que isso com a mãe? Em que eu errei? O que deixei faltar? Você e seus irmãos sabem o que eu fiz e venho fazendo para dar o melhor pra vocês. [...] Sem palavras, Yuri, mãe vai te amar pra sempre", escreveu a cantora.