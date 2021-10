Victor dá um banho de leite em Rico para se vingar do peão - Reprodução / PlayPlus

Victor dá um banho de leite em Rico para se vingar do peãoReprodução / PlayPlus

Publicado 08/10/2021 05:53 | Atualizado 08/10/2021 06:01

A saída de Érika - eliminada pelo público na noite da última quinta-feira (7) - deixou Rico Melquíades muito abalado. O fazendeiro e Tati Quebra Barraco - que debochou da eliminação da bailarina - discutiram feio na madrugada. Irritado, Rico foi até a despensa e jogou fora todo o café da casa. Tati ama café. A atitude gerou revolta em toda a casa e Dynho partiu pra cima de Rico. Foi contido por Tiago Piquilo, que segurou o rapaz, tirando-o do chão, inclusive. Bill tentou evitar que Rico jogasse o café fora e chegou a tomar o pote da mão do fazendeiro, mas Rico conseguiu recuperar a vasilha e se desfez de todo o pó do lado de fora da sede. Dynho colocou o pé na frente para derrubar Rico e isso também virou motivo de discussão na casa.

Na volta, Rico se sentou à mesa com Day - que estava comendo. Victor Pecoraro pegou um litro de leite na geladeira e tacou na cabeça de Rico, que revidou jogando mel no rapaz. Uma nova confusão se formou.

A equipe de Rico se pronunciou através do Instagram do influencer:

"Após os acontecimentos desta madrugada (8), a produção está analisando as imagens das discussões para checar a veracidade do descumprimento da regra primordial do fogo no feno: a proibição de se praticar qualquer conduta que coloque em risco, propositalmente, a integridade física dos peões.

Isto porque, segundo vídeos que circulam na internet, inclusive um no qual o próprio Rico confirma as suspeitas levantadas nas redes sociais aparentemente, um participante colocou, propositalmente, o pé com um intuito de derrubar o peão alagoano. Além do tropeço explícito nas imagens, a linguagem verbal e corporal desse participante estava bastante agressiva. Como se não bastasse, em outro momento, outro participante derrama todo o conteúdo de uma garrafa de leite em Rico, jogando-a, posteriormente, no Fazendeiro.

Nesse sentido, permaneceremos acompanhando, atentamente, as apurações e, desde já, relembramos que entretenimento não combina com agressão".