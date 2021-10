Ari Peixoto - Reprodução internet

Ari Peixoto Reprodução internet

Publicado 08/10/2021 09:57

Depois de ser demitido daTV Globo com mais de 30 anos de casa, Ari Peixoto enviou aos seus colegas de emissora uma carta de despedida. Nela, ele se mostra agradecido por tudo que construiu no tempo em que trabalhou no canal dos Marinho e relembra momentos da carreira. Confira o texto na íntegra abaixo:

"Como eu costumo dizer, em 1987 me casei duas vezes. Em abril, com a Globo, e cinco meses depois, com a minha mulher, Káthia. E pra quem acha que a comparação é esdrúxula, sem sentido, lembro que houve épocas em que eu ficava mais tempo na emissora do que em casa. Enfim, relações paralelas que sempre foram administráveis. Mas hoje, uma delas, a mais antiga, chega ao fim. Me despeço da Globo saindo pela mesma porta por onde entrei há 34 anos, a da frente. Saio com a sensação de ter atingido o objetivo a que me propus desde o primeiro dia aqui, o de trabalhar, crescer profissionalmente. Desde o início, nos vivos do Bom Dia Rio, passando pelas reportagens de rede no JN, até a Correspondência Internacional (América Latina e Oriente Médio). Me orgulho do que fiz, porque o fiz sempre da maneira que aprendi com meu pai: com honestidade. Tive uma história vitoriosa dentro desta empresa. E, acima de tudo, com amor. Afinal, como diz o ditado, “quem faz o que gosta não tem que trabalhar nem um dia…”Pois foi assim comigo.

Saio agradecido porque muito do que construí, tanto no campo pessoal quando no profissional, devo à Globo. São os novos tempos. Enfim, como eu disse lá em cima, minha relação com a Globo acaba hoje. Um abraço aos que ficam, meu celular é o mesmo, até um dia".