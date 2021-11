Thiago Oliveira - Reprodução

Thiago OliveiraReprodução

Publicado 04/11/2021 00:00

O apresentador Thiago Oliveira anunciou, no último domingo (31), que deixará o cargo de apresentador do 'Esporte Espetacular' para assumir a função de repórter do 'Fantástico'. O comunicado foi feito no próprio programa esportivo, que passa agora a ser comandado por Karine Alves, apresentadora do SporTV. Entretanto este colunista apurou com fontes que transitam dentro do setor executivo da TV Globo que a intenção da emissora não seria 'rebaixar' o apresentador para a função de repórter, alocando o jornalista em outro programa da casa.



Ainda de acordo com fontes seguras da coluna, a intenção da Plimplim seria colocar Thiago Oliveira na apresentação do Fantástico a partir do ano que vem. Executivos teriam avaliado durante uma recente reunião que o jornalista formaria uma grande parceria na atração ao lado da apresentadora Maju Coutinho. A ideia seria 'esquentar' a imagem de Thiago este ano no Fantástico até o término do contrato da apresentadora Poliana Abritta, que venceria em dezembro.



Nos bastidores especula-se que Poliana ocuparia o cargo de correspondente internacional a partir de janeiro de 2022, mas o fato é que a cúpula da TV Globo ainda não decidiu qual será o futuro da apresentadora na emissora após o término contratual.



A coluna também apurou que a entrada de Thiago Oliveira - inicialmente como repórter da atração - também teria sido decidida para não causar nenhum desconforto em Poliana Abritta. Isso porque a emissora só teria a intenção de elevar Thiago ao posto de apresentador do Fantástico após definir os novos rumos de Poliana dentro da casa e comunicá-la devidamente acerca dos seus novos desafios na emissora. A TV Globo teria avaliado que seria necessário uma completa renovação na apresentação do Fantástico após a saída de Tadeu Schmdit, que estará em janeiro de 2022 à frente do Big Brother Brasil.