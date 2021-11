Fabricio Battaglini - reprodução do instagram

Publicado 06/11/2021 15:12 | Atualizado 06/11/2021 15:18

Apresentador do "Mais Você", Fabricio Battaglini descobriu durante um teste de rotina que estava positivado pela Covid-19 quando entrava nos estúdios da TV Globo nesta última sexta-feira (5). Ele precisou ser afastado imediatamente por 14 dias. A situação causou enorme pânico nos bastidores com a equipe do programa, justamente porque não conseguiram afastar também Talitha Morete, que no dia anterior apresentava o programa ao lado do colega.



Logo na abertura do programa Talitha explicou para os telespectadores que apresentaria o 'Mais Você' sozinha lembrando da companhia do colega no dia anterior: "Nós fizemos o programa juntos, sem máscara, mas mantendo a distância segura. Eu fui testada e o meu resultado foi negativo. Fabricio está bem e ficará 14 dias afastado", informou.

Mas o recado de Morete não foi suficiente para acalmar os ânimos dentro da emissora. Fontes da coluna que trabalham no programa garantiram que o comunicado da apresentadora não passou de uma tentativa para limpar a imagem da emissora. Isso porque Fabrício e Morete são extremamente comunicativos dentro dos estúdios e esse distanciamento entre os dois seria completamente inexistente durante as gravações.

Dois colaboradores do 'Mais Você' confirmaram à coluna a informação e descreveram os dois apresentadores como pessoas extremamente comunicativas com toda equipe que produz diariamente o programa. A coluna ficou sabendo também que a ordem da emissora após comunicada sobre o resultado do teste de Fabrício foi afastar Talitha também.

Executivos consideraram que o exame da moça poderia estar atestando um falso negativo. A preocupação ocorreu porque, em alguns casos, a pessoa pode estar infectada e só atestar positivo depois de cerca de uma semana com a carga viral. A ordem inicial da emissora foi para Morete ficar isolada até fazer um novo teste após uma semana, e evitar assim o risco de contaminação para toda equipe.

E foi aí que começou o desespero nos bastidores. Diversas ligações começaram a ser feitas para que outros apresentadores pudessem desempenhar a função. Mas em razão do horário apertado, nenhum deles conseguiu viabilizar sua ida para os estúdios da Globo. Assim, como Morete e Fabrício já estão substituindo Ana Maria Braga, não havia na programação, muito menos naquele momento, nomes disponíveis e acessíveis para substituir quem já estava substituindo a apresentadora oficial do programa.

Após uma reunião de emergência, a TV Globo decidiu arriscar a apresentação do 'Mais Você' com Morete. Para isso foi determinado uma série de restrições dentro do estúdio para que Talitha desempenhasse o trabalho totalmente isolada dos demais colaboradores. Mesmo assim o clima ficou bastante tenso, uma vez que no dia anterior Fabrício e Talitha trabalharam dentro de uma rotina normal de gravações conversando com todas as pessoas.

O estresse e o nervosismo foram grandes, principalmente dentro da equipe de maquiagem. Outros profissionais como câmeras, operadores de áudio e produtores também sentiram-se desconfortáveis com a decisão da direção de arriscar as gravações com a moça.

Assim que as gravações terminaram, Morete precisou deixar rapidamente as instalações da emissora. Ele também foi comunicada que precisaria se ausentar do programa matinal deste sábado, o 'É de Casa', por prevenção.

A preocupação gira agora em torno da apresentadora Ana Maria Braga. Ela retorna aos estúdios na próxima segunda-feira (9) depois dos dias afastada em decorrência de um acidente doméstico. A preocupação maior é que Fabrício tenha passado Covid para outros integrantes da equipe, que terão contato com a apresentadora na semana que vem. Já Talitha não representa mais tanta preocupação, uma vez que a apresentadora encerrou nesta sexta-feira os trabalhos no 'Mais Você' substituindo Ana Maria Braga.