Patrícia Abravanel estreia no comando do 'Programa Silvio Santos'Reprodução

Publicado 05/11/2021 00:00

O clima ficou tenso durante uma recente reunião realizada com a presidência da TV Globo. A cúpula quer mudanças na programação matinal da casa. Tudo isso em razão das constantes substituições de Ana Maria Braga e Fátima Bernardes, que vem ajudando o 'Vem pra Cá', com Patrícia Abravanel, a encostar cada vez mais na 'toda poderosa'. O programa da filha do Sílvio Santos tem marcado pontos na audiência bem próximos da Globo, chegando a uma diferença, por exemplo, de apenas um ponto na programação matinal.

De acordo com a nova presidência da TV Globo, a ordem é que seja pensada numa solução até o final do primeiro semestre de 2022, ou até mesmo a partir da nova programação da casa que será divulgada em abril do ano que vem. De acordo com informações seguras que chegaram à coluna por meio de fontes que estão dentro do executivo da emissora, 'os Marinhos entendem que existe a necessidade de uma flexibilização em torno dos problemas de saúde de Fátima e Ana Maria, mas cobraram compreensão também em torno dos negócios da empresa'. Isso tudo porque Ana e Fátima precisaram ser substituídas ao mesmo tempo, deixando as manhãs da Globo sendo inteiramente feitas por apresentadores substitutos.

De acordo com essa última reunião, executivos na emissora consideraram que a baixa de ibope nas manhãs com tantas substituições não estão sendo recuperadas quando elas voltam ao ar. Eles explicaram para alguns diretores que Ana Maria e Fátima alcançam boas audiências, mas logo depois esses pontos são perdidos quando elas precisam se afastar novamente. A presidência da emissora considerou que mesmo quando as duas retornam à programação, pesquisas indicam que a audiência recuperada tem sido cada vez menor, e que os números nunca voltam como estavam antes.







A cúpula avaliou durante essa explicação que tantas substituições estão fazendo parte do público migrar para o SBT e não retornar mais diariamente à emissora. Um dos executivos considerou que essa movimentação tem feito telespectadores da Plimplim fidelizarem com o 'Vem pra Cá'.

Ainda de acordo com fontes da coluna, os Marinhos fizeram questão deixar claro que as apresentadoras não tem culpa pela necessidade de ausência, mas que a programação não pode continuar sustentando tanta flexibilização dado a grandiosidade dos produtos matinais e todas as negociações financeiras que elvolvidas com os programas, ou seja, os anunciantes.

Dessa forma a presidência da TV Globo fechou a reunião concluindo que as manhãs na emissora se "tornaram problemáticas" e apontaram que 'flexibilizações' devem ocorrer com quadros, e não com apresentadores. Ainda nessa ruenião foi explicado que antigamente as manhãs da Globo giravam em torno de 8 a 9 pontos de média no ibope, e que hoje os programas não estão atingindo facilmente nem seis pontos.





Foram pedidas novas reuniões até o final do ano e a ordem foi clara: segundo os Marinhos - que voltaram à presidência do Grupo Globo neste final de ano - a solução deve ser eficiênte, 'nem que para isso seja necessário tirar do ar o Mais Você e o Encontro com Fátima. Uma das soluções seria criar um programa completamente novo mantendo Ana Maria e Fátima comandando quadros novos dentro da atração. A ideia é ainda embrionária na emissora.





Um dos executivos reforçou durante a reunião que "quadros dariam para flexibilizar com substituições, mas a apresentação dos produtos, da forma que vem caminhando, não mais". A ordem é que seja pensado em uma solução para que as manhãs da Globo voltem a ter apresentadores que não precisem mais de tanta flexibilização, e com isso evitem o crescimento de Patrícia Abravanel com o 'Vem pra Cá'. A ordem foi dura nesse sentido.





Ainda de acordo com essa reunião, os sábados na emissora foram arrumados com a contratação definitiva de Marcos Mion, mas os domingos não. A ordem é para continuar arrumando a casa na programação de domingo, e logo na sequência força total para repensar as manhãs matinais na emissora.