Padre Omar: Domingo de Alegria

Vivemos o belo tempo de preparação para o Natal. Momento de fazer um balanço da nossa vida, de preparar nosso coração. Hoje, a Igreja celebra o terceiro domingo do Advento, caracterizado pelo convite de São Paulo: “Alegrai-vos sempre no Senhor”. A alegria à qual o Apóstolo nos exorta não é superficial ou meramente emotiva, nem sequer a mundana, mas se trata de uma alegria autêntica, da qual somos chamados a redescobrir o sabor.

Deus entrou na história para nos libertar do pecado, curar as nossas feridas, nos dar vida nova. A verdadeira alegria é o fruto desta intervenção de salvação e de amor de Deus. Somos chamados a nos deixar arrebatar pelo sentimento de exultação. A alegria do coração, a alegria dentro que nos leva por diante e nos enche de coragem. O Senhor vem nos libertar de todas as escravidões interiores e exteriores. É Ele que nos indica o

caminho da fidelidade, da paciência e da perseverança porque, quando Ele voltar, a nossa alegria será plena.



O Natal está próximo, os sinais do seu aproximar-se são evidentes: nas ruas já vemos enfeites e presépios. Estes sinais externos nos convidam a acolher o Senhor que vem e bate à nossa porta, bate ao nosso coração, para estar ao nosso lado.



Hoje somos convidados a rejubilar pela vinda iminente do nosso Redentor; e estamos chamados a partilhar esta alegria com os outros, oferecendo conforto e esperança aos pobres, aos doentes, às pessoas sozinhas e infelizes. É preciso ter coragem para falar de alegria, é necessário sobretudo fé! O mundo está assolado por tantos problemas, o futuro obscurecido por medos e receios. Contudo, o cristão é uma pessoa jubilosa, e a

sua alegria não é algo superficial, mas profundo e estável, porque é uma dádiva do Senhor.



Que a Virgem Maria nos ajude a fortalecer a nossa fé, para que saibamos acolher o Deus da alegria que deseja habitar sempre no meio de nós.