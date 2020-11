Por Padre Omar

Publicado 29/11/2020 06:00

Hoje começa o Advento, que culminará no Natal. O Advento é o tempo que nos é concedido para acolher o Senhor que vem ao nosso encontro, também para verificar o nosso desejo de Deus, para olhar em frente e nos preparar ao regresso de Cristo. É como uma nova passagem de Deus por nossas vidas, nos dando a oportunidade de mais uma vez retornarmos à fonte da nossa fé, a fim de que possamos progredir na vida espiritual.

Cristo voltará na festa do Natal, quando fizermos memória da sua vinda histórica na humildade da condição humana; mas vem dentro de nós todas as vezes que estamos dispostos a recebê-lo, e virá de novo no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos. Por isso, devemos estar sempre vigilantes e esperar o Senhor com a expetativa de o encontrar.



No Evangelho de hoje Jesus nos fala sobre ficar atentos e vigiar para estarmos prontos e o acolhermos no momento do regresso. A pessoa atenta é a que, em meio ao barulho do mundo, não se deixa tomar pela distração ou pela superficialidade, mas vive de maneira plena e consciente, com uma preocupação voltada antes de tudo ao outro.



A pessoa vigilante é a que aceita o convite de vigiar, ou seja, não se deixar dominar pelo sono do desencorajamento, da falta de esperança, da desilusão. Vivemos tempos difíceis em meio a uma pandemia, mas não podemos desanimar, esquecer de rezar, deixar o cansaço e as incertezas nos derrubarem.



Estar atentos e vigilantes são os pressupostos para não desviar dos caminhos do Senhor, perdidos em nossos pecados e nas nossas fragilidades. Estar atentos e ser vigilantes são as condições para permitir que Deus se faça presente com a sua bondade e amor.