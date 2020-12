Por Padre Omar

Publicado 06/12/2020

No domingo passado iniciamos o Advento com o convite a estar atentos e vigiar. Hoje, segundo domingo deste tempo de preparação para o Natal, a liturgia nos indica os seus conteúdos específicos: é um tempo para reconhecer os vazios a serem preenchido sem nossa vida e dar espaço a Jesus que vem.



O profeta Isaías profetiza uma voz clama: “Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas”. As estradadas podem representar todos os vazios do nosso comportamento diante de Deus, todos os nossos pecados de omissão.

Um vazio na nossa vida pode ser o fato de não rezarmos ou de rezarmos pouco. De estarmos desanimados, diante um cenário tão preocupante de pandemia. O Advento é o tempo favorável para rezar com mais intensidade, para reservar à vida espiritual o lugar importante que lhe compete e resgatar a confiança por dias melhores.



Outro vazio poderia ser a falta de caridade com o próximo, sobretudo com as pessoas mais necessitadas de ajuda não só material, mas também espiritual. Somos chamados a estar mais atentos às necessidades dos outros. Deste modo, como João Batista, poderemos abrir caminhos de esperança no deserto dos corações de tantas pessoas.



Podemos refletir: como mudar algo da nossa atitude a fim de preparar o caminho ao Senhor? Como podemos intensificar a oração e convidar outras pessoas para rezarem? Como podemos ser propagadores da esperança?



O Salvador que esperamos é capaz de transformar a nossa vida com a sua graça, com a força do Espírito Santo, com a força do amor. A Virgem Maria viveu em plenitude esta realidade. Ela, que preparou a vinda de Cristo com a totalidade da sua existência, nos ajude a seguir o seu exemplo e guie os nossos passos ao encontro do Senhor que vem.