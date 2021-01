Por Padre Omar

Publicado 10/01/2021 06:00

Hoje a Igreja celebra a festa do Batismo do Senhor, que encerra o tempo do Natal e nos convida a pensar no nosso batismo. Jesus quis receber o batismo pregado e administrado por João Batista no Jordão. Era um batismo de penitência: todos que se aproximavam dele manifestavam o desejo de ser purificados dos pecados e, com a ajuda de Deus, se comprometiam a começar uma vida nova.



Neste momento percebemos a humildade de Jesus que, mesmo sem pecado, fica na fila com os penitentes para ser batizado nas águas do rio. O Evangelho de hoje ressalta que Jesus “ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito, como pomba, descer sobre ele” (Mc1, 10). O Espírito Santo, que tinha agido desde o princípio da criação, guiando Moisés e o povo no deserto, agora desce em plenitude sobre Jesus para lhe infundir a força para cumprir a sua missão no mundo.



O Espírito é o artífice do Batismo de Jesus, e também do nosso batismo. Ele abre os olhos do nosso coração para a verdade, Ele é o dom que o Pai ofereceu a cada um de nós no dia do nosso batismo. Certa vez o Papa Francisco disse que o Espírito Santo é o grande esquecido nas nossas orações. Nós muitas vezes rezamos a Jesus, rezamos ao Pai, especialmente com o “Pai Nosso”, mas não rezamos com tanta frequência ao Espírito Santo. E precisamos pedir a sua ajuda, a sua fortaleza, a sua inspiração. O Espírito Santo que animou inteiramente a vida e o ministério de Jesus, é o mesmo Espírito que guia hoje a existência cristã.



Por isso, devemos rezar muitas vezes ao Espírito Santo para que nos ajude, nos dê força, nos dê inspiração e nos faça ir em frente.