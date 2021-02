Por Padre Omar

Para vencermos a pandemia é preciso que a gente se cuide e que cuidemos uns dos outros. Cuidar faz parte da nossa condição humana, e traz consigo saúde e esperança. Cuidar dos doentes, dos necessitados, dos abandonados é uma riqueza humana e também cristã. Devemos de igual modo dirigir este cuidado à nossa casa comum: a terra e a toda criatura.



Todas as formas de vida estão interligadas e a nossa saúde depende da saúde dos ecossistemas que Deus criou e dos quais Ele nos encarregou de cuidar. O contrário, abusar deles, é um pecado grave que prejudica a todos. Por isso, o Papa Francisco é um grande entusiasta do cuidado com a criação e nos indica a contemplação como o melhor antídoto contra o mau uso da nossa casa comum.

Quando não sabemos parar a fim de admirar e apreciar o que é belo, não surpreende que tudo se transforme em objeto de uso e abuso. No entanto, a criação não é um mero recurso. As criaturas têm um valor em si e refletem, cada uma à sua maneira, um raio da infinita bondade de Deus. Para valorizar a criação precisamos estar em silêncio, precisamos ouvir, e precisamos contemplar.



É importante recuperar a dimensão contemplativa, ou seja, olhar para a terra, para criação como um dom, e não como algo a ser explorado para fins lucrativos. Quando contemplamos, descobrimos nos outros e na natureza algo muito maior do que a sua utilidade.



Quem sabe contemplar mais facilmente agirá para mudar o que produz degradação e danos à saúde. Quem contempla é comprometido a educar e promover novos hábitos de produção e consumo, contribui para um novo modelo de crescimento econômico que garante o respeito pela casa comum e o respeito pelas pessoas.