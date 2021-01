O Papa Francisco em suas mensagens nos fez lembrar que ninguém se salva sozinho Maria Cavins/Gabinete de Assuntos Públicos da USAG Itália/Fotos Públicas

Por Padre Omar

Publicado 31/01/2021 05:00

Cada vez mais, neste tempo tão difícil de pandemia que estamos vivendo, é necessário que reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana possamos fazer crescer a fraternidade. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente, precisamos de uma comunidade que nos apoie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a seguir em frente.

A pandemia da covid-19 nos despertou para a consciência de que somos todos pertencentes a uma comunidade que viaja no mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos. O Papa Francisco em suas mensagens nos fez lembrar que ninguém se salva sozinho. "Por isso, a tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descobertas as falsas seguranças com que construímos os nossos projetos. Com a tempestade, caiu a maquiagem dos estereótipos que mascaramos o nosso “eu” sempre preocupado com a própria imagem; e ficou a descoberto esta abençoada pertença comum: a pertença como irmãos".

Publicidade

É importante que todo esse sofrimento não seja inútil, mas que sirva para descobrirmos uma nova forma de viver. Percebemos, enfim, que precisamos uns dos outros para que a humanidade renasça com todos os rostos, todas as mãos e todas as vozes, livre dos distanciamentos que criamos.

A cada dia nos é oferecida uma nova oportunidade para enxergar o outro. Não podemos esperar tudo daqueles que nos governam, fazemos parte de um espaço de corresponsabilidade capaz de gerar novos processos e transformações.

Publicidade

Hoje temos a oportunidade de expressar o nosso ser irmãos, de ser outros bons samaritanos que tomam sobre si a dor dos fracassos em vez de fomentar ódios e ressentimentos. Alimentemos o que é bom, e nos coloquemos sempre a serviço do bem comum.