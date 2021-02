Padre Omar WASHINGTON POSSATO

Por Padre Omar

Publicado 28/02/2021 06:00

Amanhã o Rio de Janeiro faz aniversário: são 456 anos marcados por um povo corajoso e alegre que não se deixa abater pelas dificuldades. Os cariocas têm como exemplo e intercessor o seu santo padroeiro, São Sebastião, que mesmo depois de ter sido alvejado por flechas e dado como morto, não deixou de dar testemunho de Cristo.

Viver no Rio de Janeiro é estar sempre sobre os braços abertos do Cristo Redentor. Não importa onde você esteja, é possível se sentir abençoado pelo monumento que a 700 metros acima do nível do mar, representa o Rio no mundo.



Sabemos que não é momento para comemorações, devido à pandemia do coronavírus e todas as suas consequências, mas é tempo de refletir tudo que podemos fazer por nossa cidade e pelo bem comum. Os braços abertos do Redentor nos convidam a superar as dificuldades e construir uma cidade unida pela solidariedade, justiça e paz.



O Rio precisa de pessoas que amem ser cariocas, que cuidem uns dos outros. Deus concedeu muitos dons à Cidade Maravilhosa, temos a missão de preservá-los. É importante que o seu povo tenha a consciência de que somos protagonistas de uma história.



Temos a responsabilidade de fazer a diferença e construir um lugar melhor onde a paz e progresso aconteçam para todos. Que cada carioca coloque no coração o propósito de fazer o bem, de propagar valores importantes. Não podemos deixar as notícias ruins

ofuscarem o que temos de bom. Não podemos perder a “fé no Rio”.



Que ao olharmos para o Cristo Redentor, possamos continuamente seguir os seus passos e saber que somos sempre abençoados por Ele.