Diferentes dos outros anos, quando cariocas puderam celebrar nas ruas o dia de São Sebastião, padroeiro da Cidade, desta vez, comemoração poderá ser de outras formas Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Padre Omar

Publicado 17/01/2021 05:00 | Atualizado 17/01/2021 14:11

No próximo dia 20 vamos celebrar São Sebastião, santo padroeiro do Rio de Janeiro. Este ano as festividades serão diferentes, devido à pandemia do coronavírus que nos

impede de aglomerar na tradicional procissão. Porém, não faltarão celebrações virtuais para prestar nossas homenagens ao santo guerreiro que tanto inspira e abençoa os

cariocas.

São Sebastião foi soldado corajoso que lutou contra perseguição religiosa e enfrentou a fúria do imperador romano. Ele resistiu às flechadas e inspira os cariocas a enfrentarem as batalhas do dia a dia. Neste momento, não poderíamos ter intercessor mais propício: São Sebastião é o mais celebrado patrono contra a peste.

Publicidade



Quando a peste atingiu a Itália, no ano de 680 da Era Cristã, relíquias de São Sebastião foram trasladadas de Roma para Pavia, perto de Milão. Nas duas cidades foram preparados um altar para o mártir. A epidemia cessou. Pavia nunca esqueceu de festejar esta memória, consolidando ali a invocação desse santo contra as epidemias.

Outras cidades da Europa também veem em São Sebastião o grande intercessor para o fim das pestes. Em Portugal, na Era dos Descobrimentos, o Rei incrementou a

veneração de São Sebastião em Lisboa, afligida pela peste. E, desde quando receberam uma relíquia do braço de São Sebastião, quase não houve epidemias em terra lusitana.

Publicidade

No Rio de Janeiro a varíola era um dos grandes males da cidade na era dos engenhos. Ceifava vidas de alguns senhores, mas, sobretudo, de escravos. Foi atribuída a São

Sebastião a diminuição dos contágios.

Também durante a pandemia da gripe espanhola, a cidade recorreu a São Sebastião. Sobretudo, em outubro de 1918, quando o cenário era desolador. Passada a gripe, o

cardeal arcebispo Dom Joaquim Arcoverde redigiu uma carta pastoral cujo espírito era a renovação do fervor ao padroeiro.

Publicidade

Nesta quarta-feira não deixe de rezar a São Sebastião. Que ele seja nossa inspiração nesse momento de tantas dificuldades. Assim como ele venceu a perseguição e o

martírio, que nós também vençamos as flechas da peste e todas as adversidades desse momento de pandemia.