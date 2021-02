Por Padre Omar

Publicado 21/02/2021 06:00

Iniciamos a Quaresma, tempo de penitência e conversão em que nos preparamos para a Páscoa. Recordamos os 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado por Satanás e somos convidados a vencermos as tentações do mal no dia a dia, assim como Jesus

conseguiu vencer. É o que o período quaresmal nos convida: vencer as tentações e procurar mudar de vida.



Converter-se significa estarmos dispostos a empregar todos os meios para viver como Ele espera que vivamos, a afastar da vida qualquer pecado. Jesus procura em nós um coração contrito, conhecedor das suas faltas e pecados, disposto a eliminá-los. Converter-se quer dizer que devemos procurar o perdão de Deus e assim recomeçar.



A Quaresma é um tempo para acreditar, ou seja, para receber Deus na nossa vida permitindo-lhe fazer morada em nós. No contexto da pandemia do coronavírus e da nossa constante preocupação onde tudo parece frágil e incerto, falar de esperança poderia parecer uma provocação. Mas o tempo da Quaresma é feito para ter esperança, para voltar a dirigir o nosso olhar para a paciência de Deus que continua a cuidar de nós.

O Papa Francisco nos pede que especialmente neste tempo quaresmal estejamos mais atentos a dizer palavras de incentivo, que reconfortam, consolam, fortalecem, estimulam, em vez de palavras que humilham, angustiam, irritam, desprezam. Às vezes, para dar esperança basta ser uma pessoa amável, que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença.



Que este apelo a viver a Quaresma como percurso de conversão, oração e partilha nos ajude a repassar a fé que vem de Cristo vivo, a esperança animada pelo sopro do Espírito e o amor cuja fonte é o coração misericordioso do Pai.