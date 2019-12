A proximidade de Deus

Já estamos muito próximos do Natal. A liturgia de hoje, que é o quarto e último domingo do Advento, é caracterizada pelo tema da proximidade de Deus à humanidade. O trecho do Evangelho nos mostra as duas pessoas que, mais do que qualquer outra, participaram neste mistério de amor: a Virgem Maria e o seu esposo José.

O Filho de Deus vem ao ventre de Maria para se tornar homem e ela o aceita. Assim, de modo singular, Deus se aproximou do ser humano assumindo a carne de uma mulher. Também de nós Deus se aproxima com a sua graça para entrar na nossa vida e para nos oferecer o dom do seu Filho. E nós, como reagimos?



Acolhemos Jesus? Deixamos Ele se aproximar ou preferimos afastá-lo? Do mesmo modo como Maria lhe permitiu mudar o destino da humanidade, assim também nós, recebendo Jesus e procurando segui-lo todos os dias, podemos cooperar no seu desígnio de salvação.



O outro protagonista do Evangelho de hoje é São José. Sozinho ele não pode encontrar uma explicação para a gravidez de Maria. Então, naquele momento de dúvida e angústia, Deus se aproxima dele, mediante um mensageiro, e esclarece a natureza daquela maternidade. José confia de maneira total em Deus que se aproxima dele e, permanece com Maria.



Acolhendo Maria, José acolhe consciente e amorosamente Aquele que nela foi concebido por obra admirável de Deus, para quem nada é impossível. José, homem humilde e justo, nos ensina a confiar sempre em Deus.



Estas duas figuras, Maria e José, os quais foram os primeiros a receber Jesus mediante a fé, nos introduzem no mistério do Natal. Durante estes dias, procuremos encontrar alguns momentos para fazer uma pausa, um pouco de silêncio, e imaginar Nossa Senhora e São José que estão a caminho de Belém. Procuremos viver o verdadeiro Natal, o Natal de Jesus, que se aproxima de nós.