Padre Omar: Proximidade de Deus

Neste primeiro domingo depois do Natal, a Igreja nos convida a celebrar a festa da Sagrada Família de Nazaré. De fato, todos os presépios nos mostram Jesus com Nossa Senhora e São José, na gruta de Belém. Deus quis nascer em uma família humana, quis ter uma mãe e um pai, como nós.

E, hoje, o Evangelho nos apresenta a Sagrada Família no doloroso caminho do exílio, em busca de refúgio no Egito. José, Maria e Jesus experimentam a condição dramática dos que precisam fugir, marcada por medo, incertezas e dificuldades. Infelizmente, nos nossos dias, milhões de famílias vivem essa triste realidade.

Em terras distantes, mesmo quando encontram trabalho, nem sempre os refugiados encontram acolhimento verdadeiro, respeito, condições dignas de sobrevivência.

Jesus quis pertencer a uma família que enfrentou essas dificuldades, para que ninguém se sinta excluído da proximidade amorosa de Deus. A fuga para o Egito devido às ameaças de Herodes nos mostra que Deus está presente onde o homem está em perigo, onde o homem sofre, para onde se refugia, onde experimenta a rejeição e o abandono.

Rezemos a Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, e a São José. Peçamos que nos iluminem e guiem todas as famílias do mundo, para que possam cumprir com dignidade a missão que Deus lhes confiou.