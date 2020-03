Tempo de conversa

Estamos na Quaresma, tempo de penitência e de renovação interior, em que nos preparamos para a Páscoa. Recordamos os 40 dias que Jesus passou no deserto, sendo tentado por Satanás e somos convidados a vencermos as tentações do mal no dia a dia, assim como Jesus conseguiu vencer. É o que o período quaresmal nos convida: a vencer as tentações e procurar mudar de vida.

Nessa caminhada de conversão, o Senhor também pede um sacrifício especial: o jejum, pois fortifica o espírito e eleva a alma a Deus. Jejuar é saber renunciar às coisas vãs, ao supérfluo, para nos concentrarmos no essencial; é procurar a beleza da vida simples.

Quaresma é propícia para apagar a televisão e abrir a Bíblia, para desligar o celular e se conectar ao Evangelho, tempo para renunciar as críticas e reclamações e dialogar intimamente com o Senhor. Nós temos necessidade da Palavra de Deus, precisamos falar com Ele, precisamos rezar.

Esmola, jejum e oração, é o tripé da espiritualidade quaresmal. Uma oração feita no silêncio do próprio quarto, da interioridade para meditar a Palavra, para deixar que ela penetre e transforme a nossa vida. Que a oração em que pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro ilumine nosso itinerário quaresmal, para uma profunda conversão.

Que Deus nos ilumine para que possamos fazer e cumprir com nossos propósitos, para termos um coração cada dia mais preparado para ser fermento neste mundo que tanto necessita do amor de Deus.