Por Padre Omar

Hoje a Igreja celebra o Dia Mundial das Missões. Mas o que isso significa? Que todos nós, batizados, temos a importante missão de anunciar Jesus Cristo. Quem ama se coloca em movimento, se sente impelido para fora de si, cria relações que geram vida.

Cada um de nós é uma missão no mundo, porque somos fruto do amor de Deus. Neste ano, enfrentamos os desafios causados pela pandemia do coronavírus. Como disse o Papa Francisco, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e percebemos que estamos todos no mesmo barco, frágeis e desorientados, mas, ao mesmo tempo, importantes e necessários: todos chamados a remar juntos.

O sofrimento e a morte nos fazem experimentar a nossa fragilidade humana; mas, ao mesmo tempo, todos nós reconhecemos participantes de um forte desejo de vida. Neste contexto, o chamado à missão, o convite a sair de si por amor a Deus e ao próximo aparece como oportunidade de partilha, serviço e intercessão.



A missão é resposta livre e consciente ao chamado de Deus. Mas este chamado só a podemos sentir quando vivemos uma relação pessoal de amor com Jesus vivo na sua Igreja. O Papa nos convida a refletir: estamos prontos para acolher a presença do Espírito Santo na nossa vida?

A compreensão daquilo que Deus está a nos dizer nestes tempos de pandemia se torna um desafio também para a missão da Igreja. Desafia-nos a doença, a tribulação, o medo, o isolamento. Também a pobreza de quem morre sozinho, de quem está abandonado, de quem perde o emprego, de quem não tem casa e comida.



Obrigados à distância física e a permanecer em casa, somos convidados a redescobrir que precisamos das relações sociais e também da relação comunitária com Deus. Que Maria, Mãe da Igreja e modelo de missionariedade, nos ajude a cada vez mais cooperar no anúncio do Evangelho.