Padre Omar arte_16 maio Arte Paulo Márcio

Por Padre Omar

Publicado 16/05/2021 06:00

O rápido desenvolvimento das tecnologias no campo dos meios de comunicação é, seguramente, um dos sinais do progresso da sociedade contemporânea. A mídia é um permanente desafio às instituições preocupadas com a formação ética e moral da sociedade. Atenta as mudanças do seu tempo, a Igreja celebra hoje, no Domingo da Ascenção do Senhor, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Há 55 anos, instituído durante o Concílio Vaticano II, os pontífices escrevem uma mensagem para essa data.



Neste ano, a mensagem do Papa Francisco tem como tema: “Vem e verás” (Jo1, 46). Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são”. O Papa ressalta que algumas coisas só se podem ser aprendidas, se forem experimentadas.



Publicidade

O anúncio cristão é feito não só com palavras, mas de olhares, testemunhos, experiências, encontros e proximidade. A fé cristã começa assim; e se comunica com um conhecimento direto, nascido da experiência, e não por ouvir dizer. O método “vem e verás” é o mais simples para se conhecer uma realidade, é a verificação mais honesta de qualquer anúncio, porque para conhecer, é preciso encontrar.



O Papa evidencia a ideia de que a comunicação não pode se reduzir aos instrumentos técnicos de produção e transmissão de mensagens, mas deve contemplar o processo de relacionamento entre os seres humanos. É evidente que a rede, com as suas inumeráveis expressões no social, pode multiplicar a capacidade de relato e partilha. Entretanto, é grande o risco de propagar uma

comunicação não verificada e facilmente manipulável.



Publicidade

Todos somos responsáveis pela comunicação que fazemos, pelas informações que damos, pelo controle que podemos conjuntamente exercer sobre as notícias falsas. Todos somos chamados a sermos testemunhas da verdade: a ir, ver e partilhar.