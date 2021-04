Coluna Padre 18 abril Arte Paulo Márcio

Por Padre Omar

Publicado 18/04/2021 06:00

Está muito difícil ver tanto sofrimento causado pela pandemia do coronavírus. Na última semana, perdemos um grande jornalista, editor-chefe do Jornal O DIA, Aloy Jupiara. Aos 56 anos, ele não resistiu às complicações da covid-19. Notícias como essa chegam a todo momento, o que nos faz redobrar o cuidado e aumentar a fé.



Desejo manifestar o meu pesar a família do Aloy, seus amigos de redação e a todas as famílias que choram a perda de um ente querido. Jovens, idosos, pais e mães, ricos e pobres: a pandemia não exclui ninguém no seu rastro de sofrimento.



Peço a Deus que conceda a todos o descanso eterno e que traga consolação aos corações enlutados dos familiares que muitas vezes nem sequer podem se despedir dos seus parentes amados. E esta partida sem despedida é uma grande dor para quem parte e de quem fica.



Mas devemos nos lembrar que ainda ressoa junto de nós o anúncio da vitória do Senhor Jesus sobre a morte e o pecado. O anúncio Pascal renova a esperança em nossos corações, não podemos desanimar.



A nossa fé em Cristo Ressuscitado nos mostra que podemos superar esse momento trágico. Nossa esperança nos dá coragem para nos reerguemos. A caridade nos impulsiona a chorar com os que choram e ajudar, sobretudo aos mais necessitados, para que possam voltar a sorrir.



É possível superar a pandemia, é possível superar as suas consequências. Mas somente conseguiremos se estivermos unidos! Devemos trabalhar juntos para superar não somente o coronavírus, mas também outro vírus que há muito tempo assola a humanidade: o vírus da indiferença e do egoísmo.



O desafio é grande, mas sabemos que o Senhor caminha conosco. Que Deus nos dê força para seguirmos em frente. Em especial a todos aqueles sofrem a dor da perda de um ente querido.