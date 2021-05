Arte coluna Padre Omar 30 maio Arte Paulo Márcio

Por Padre Omar

Publicado 30/05/2021 00:00

Rio - Hoje a Igreja celebra a festa da Santíssima Trindade, que nos recorda o mistério do único Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é comunhão de pessoas divinas que existem uma para a outra, uma com a outra, uma pela outra, uma na outra: esta comunhão é a vida de Deus, o mistério de amor do Deus vivo.

A solenidade litúrgica de hoje, enquanto nos faz contemplar o mistério maravilhoso do qual nós derivamos e rumo ao qual caminhamos, nos renova a missão de viver a comunhão com Deus e de viver a comunhão entre nós. Somos chamados a viver não uns sem os outros, sobre os outros ou contra os outros, mas uns com os outros.

Isto significa acolher e testemunhar a beleza do Evangelho. Viver o amor recíproco e por todos, partilhando alegrias e sofrimentos, aprendendo a pedir e a conceder o perdão, respeitando as diferenças e aprendendo a viver com elas.

O caminho da vida cristã é essencialmente trinitário: o Espírito Santo nos guia para o pleno conhecimento dos ensinamentos de Cristo, nos recordando também o que Jesus nos ensinou. E Jesus, por sua vez, veio ao mundo para nos levar ao conhecimento do Pai, a fim de nos orientar para Ele e de nos reconciliar com Ele.

Devemos manter sempre alto o tom da nossa vida, recordando-nos para que finalidade existimos, trabalhamos, lutamos, sofremos; e a que imensa recompensa somos chamados!

Que Nossa Senhora, que mais do que qualquer outra criatura conheceu, adorou e amou o mistério da Santíssima Trindade, nos guie pela mão e nos ajude a ver nos acontecimentos do mundo os sinais da presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo.

