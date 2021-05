PADRE9MAI ARTE O DIA

Por Padre Omar

Publicado 09/05/2021 06:00

O Evangelho de hoje apresenta a recomendação de Jesus: “Permanecei no meu amor” (Jo15, 9). Habitar na corrente do amor de Deus é a condição para fazer com que o nosso amor não perca pelo caminho o seu fervor e a sua audácia. Nós devemos acolher com gratidão o amor que vem do Pai e permanecer neste amor, procurando não nos separarmos dele com o egoísmo e com o pecado. É um programa exigente, mas não impossível.



Antes de mais nada é importante tomar consciência de que o amor de Cristo não é um sentimento superficial, é uma atitude fundamental do coração, que se manifesta vivendo como Ele quer. O amor se realiza na vida de cada dia, nas atitudes, nas ações; se não for assim, é apenas algo ilusório.



Várias vezes Jesus nos indicou que não devemos amar com palavras, mas com obras. É amar aquele que encontro em meu caminho e que, com o seu rosto e com a sua história, me interpela. É aquele que, com a sua presença, me leva a sair dos meus interesses e das minhas seguranças. É aquele que espera a minha disponibilidade para ouvir e percorrer um pouco de caminho juntos.



Neste momento de pandemia em que vivemos, fomos todos chamados a sair do nosso ambiente de conforto e acolher tantos que sofrem. Quando nos vemos perdidos, impotentes contra o coronavírus, devemos nos mobilizar para ajudar e amar pessoas que enfrentam esse mesmo medo em situações adversas. Mas este amor pelos outros não pode acontecer só em momentos extraordinários, ele deve se tornar constante em nossa existência.

Amar sempre, isso costumamos aprender em casa, com as nossas mães, cujo o dia celebramos hoje. Quero recordar todas as mães com gratidão e afeto, confiando-as à proteção de Maria, nossa Mãe Celestial. As minhas orações se dirigem também às mães que partiram e nos acompanham do Céu. Feliz Dias das Mães!