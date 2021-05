PADRE2MAI ARTE O DIA

Por Padre Omar

Publicado 02/05/2021 06:00

Estamos no mês de maio, quando os católicos manifestam de forma particularmente intensa o seu amor e devoção à Virgem Maria. Neste mês, é tradição rezar o Terço em casa, com a família; dimensão esta que as restrições da pandemia nos forçaram a valorizar, inclusive do ponto de vista espiritual.



Neste ano em especial, o Papa Francisco nos convocou para fazer uma “maratona de oração” pelo fim da pandemia do coronavírus. Trinta Santuários, representativos de todo o mundo, conduzirão a recitação do Terço todos os dias com o tema: "De toda a Igreja subia incessantemente a oração a Deus".



Católicos de todo o mundo são convidados a meditar, através da oração do Terço, os mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição do Senhor. O Terço sempre foi a oração dos simples e pequenos, e de todos os que desejam se fazer humildes diante da presença de Deus. Não se trata de uma fórmula com altos conceitos teológicos e complicados, mas de uma repetição simples e passiva diante dos mistérios do Senhor Jesus.



Em um mundo extremamente marcado pelas correrias do dia a dia e, principalmente, neste tempo difícil da pandemia, a oração do Terço pode ser uma verdadeira ajuda para superar as feridas atuais. Este método de oração está muito distante de ser uma repetição mecânica, mas pode ser um verdadeiro caminho de contemplação dos mistérios da vida de Cristo.



Que a contemplação do rosto de Cristo, juntamente com o coração de Maria, nossa Mãe, nos torne ainda mais unidos como família espiritual e nos ajude a superar este tempo difícil.