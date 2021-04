Padre Omar WASHINGTON POSSATO

Por Padre Omar

Publicado 25/04/2021 06:00

Estamos vivendo um difícil momento da pandemia do coronavírus, em que casos da doença aumentam por todo o país. Muitas pessoas que já tinham dificuldades para sobreviver hoje estão mais prejudicadas. É tempo de exercer a solidariedade. Devemos contribuir de forma concreta e ajudar a encontrar caminhos e soluções para os problemas daqueles que mais precisam, especialmente os que sentem fome.



Somos constantemente chamados a estender a mão aos pobres e lhes fazer sentir o calor do amor que rompe o círculo da solidão. A sua mão levantada para nós é também um convite a sairmos das nossas certezas e comodidades e a reconhecermos as dificuldades

do outro.



Perante este cenário, não podemos permanecer inerte e, menos ainda, resignados. Nós, homens e mulheres de boa vontade, devemos olhar para todos aqueles que levantam as suas mãos invocando ajuda e pedindo a nossa solidariedade. São nossos irmãos e irmãs, criados e amados por Deus. Devemos nos abrirmos à partilha com os pobres em todas as formas de solidariedade, como sinal concreto de fraternidade.



É importante que para esse ímpeto de solidariedade, a gente se mantenha firme na oração. Não esqueçamos que o 'Pai Nosso' é a oração dos pobres. De fato, o pedido do pão exprime a entrega a Deus das necessidades primárias da nossa vida. Tudo o que Jesus nos ensinou com esta oração exprime e recolhe o grito de quem sofre pela falta do necessário.

O 'Pai Nosso' é uma oração que se exprime no plural: o pão que se pede é nosso, e isto implica coparticipação e responsabilidade comum. Nesta oração, todos reconhecemos a exigência de superar qualquer forma de egoísmo, para termos acesso à alegria da partilha. Que o Nosso Pai nos auxilie nesta tão necessária missão de repartir o pão.