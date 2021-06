PADRE13JUN - ARTE O DIA

PADRE13JUNARTE O DIA

Por Padre Omar

Publicado 13/06/2021 06:00

O Evangelho de hoje é formado por duas parábolas muito breves: a da semente que germina e cresce sozinha, e a do grão de mostarda. Através destas imagens tiradas do mundo rural, Jesus apresenta a eficácia da Palavra de Deus mostrando as razões da nossa esperança.



Na primeira parábola a atenção é dada ao fato de que a semente, lançada na terra, ganha raiz e se desenvolve sozinha, quer o camponês durma quer vigie. Quem confia em Deus é como uma semente: os frutos surgem, não sem o esforço pessoal, mas para muito além dele.



Publicidade

Na segunda parábola, Jesus compara o Reino de Deus com um pequeno grão de mostarda. É uma semente muito pequena, mas se desenvolve tanto que se torna a maior de todas as plantas da horta: um crescimento imprevisível, surpreendente. Não é fácil entrar nesta lógica da imprevisibilidade de Deus e aceitá-la na nossa vida. Mas hoje, o Senhor nos exorta a ter uma atitude de fé que supera os nossos projetos, os nossos cálculos, as nossas previsões.



Deus é sempre o Deus das surpresas. O Senhor sempre nos surpreende. Devemos nos abrir com mais generosidade aos planos de Deus. É preciso prestar atenção às pequenas e grandes ocasiões de bem que o Senhor nos oferece, deixando-nos envolver nas suas

dinâmicas de amor, de acolhimento e de misericórdia.



Publicidade

A autenticidade da missão da Igreja não deriva do sucesso nem da gratificação dos resultados, mas do ir em frente com a coragem da confiança e a humildade do abandono em Deus. É a consciência de sermos pequenos instrumentos, que nas mãos de Deus e

com a sua graça podemos realizar grandes obras.



Que a Virgem Maria nos ajude a ser simples, a estar sempre atentos, a fim de colaborarmos com a nossa fé e com o nosso trabalho no desenvolvimento do Reino de Deus nos corações e na história.