Por Padre Omar

Publicado 20/06/2021 06:00

Neste domingo somos convidados a consolidar a fé que de Deus recebemos. Mesmo diante das adversidades da vida devemos nos manter firmes e perseverantes. O Evangelho retrata que enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados em meio a tempestade, Jesus está na popa, na parte do barco que afunda primeiro e dorme tranquilamente. Os discípulos o acordam, mas, depois de acalmar o

vento e as águas, Ele questiona os discípulos: “Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?”



A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas seguranças com que construímos os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida.



O início da fé é reconhecer que precisamos de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores, das estrelas. Hoje, temos a oportunidade de convidar Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiando os nossos medos, para que Ele os vença. Com Ele a bordo, experimentaremos – como os discípulos – que não há naufrágio. Porque esta é a força de Deus: fazer resultar em bem tudo o que nos acontece.

No meio da nossa tempestade o Senhor nos convida a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar significado a estas horas em que tudo parece naufragar. Com Deus conseguimos encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades do momento atual. Conseguimos encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam se sentir chamados, permitindo novas formas de fraternidade e de solidariedade.