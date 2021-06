PADRE27JUN - ARTE KIKO

PADRE27JUNARTE KIKO

Por Padre Omar

Publicado 27/06/2021 06:00

Toda vez que subo o Corcovado, do alto do Santuário Cristo Redentor, vejo a beleza do monumento que se mistura com a beleza da cidade do Rio de Janeiro. Não me acostumo com a vista, cada dia tenho uma nova percepção. É um privilégio contemplar tão de perto a arquitetura divina e a arquitetura humana.



A dimensão contemplativa do ser humano é um pouco como o sal: dá sabor, dá gosto aos nossos dias. Podemos contemplar olhando de manhã para o nascer do sol, ou para as flores na primavera; podemos contemplar ouvindo música ou o canto dos pássaros, ao

ler um livro, diante de uma obra de arte.



De fato, com a correria do dia a dia, principalmente para quem vive em uma grande cidade onde tudo é funcional, corremos o risco de perder a capacidade de contemplar. Antes de tudo, contemplar não é um modo de fazer, mas um modo de ser. Ser contemplativo não depende dos olhos, mas do coração. E nisto entra em jogo a oração, como um ato de fé e amor, como um respiro da nossa relação com Deus. A oração purifica o coração e, com ele, ilumina também o olhar, permitindo que captemos a realidade sob outro ponto de vista.

Quando contemplamos e oramos a Deus estamos mais atentos para observar os desígnios do Senhor. Não é uma oração de petição, quando pedimos a Deus aquilo que precisamos. É, ao contrário, a oração da mente e do coração descansados para absorver

a verdade transcendente, a beleza e a bondade de Deus.